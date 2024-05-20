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إرتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوبي مدينة حمص إلى 4 قتلى و5 إصابات بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة (سبوتنيك)

Lebanon 24
20-05-2024 | 06:33
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