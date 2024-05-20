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الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحقّ نتنياهو بتهمة إرتكاب جرائم حرب (العربية)

Lebanon 24
20-05-2024 | 06:59
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