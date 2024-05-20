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وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تمنعنا أي قوة على وجه الأرض من إعادة الرهائن والقضاء على حماس (العربية)
Lebanon 24
20-05-2024
|
08:36
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