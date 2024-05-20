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"حزب الله": استهدفنا بالصواريخ الموجهة مركزاً للجيش الإسرائيلي على المدخل الشرقي لقرية الغجر وأصبنا بشكل مباشر مكان استقرار وتجمع ضباط العدوّ وأوقعناهم جميعاً بين قتيلٍ وجريح وقد شوهدت عملية نقل الإصابات من المكان
Lebanon 24
20-05-2024
|
08:52
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