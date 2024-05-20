"حزب الله": استهدفنا ‏بالصواريخ الموجهة مركزاً للجيش الإسرائيلي على المدخل الشرقي لقرية الغجر وأصبنا بشكل ‏‏مباشر مكان استقرار وتجمع ضباط العدوّ وأوقعناهم جميعاً بين قتيلٍ وجريح وقد شوهدت عملية ‏نقل الإصابات ‏من المكان

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