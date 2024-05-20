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وزير الدفاع الأميركي: الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية ستذهب إلى أوكرانيا بشكل مستمر أسبوعا بعد أسبوع (الشرق)
Lebanon 24
20-05-2024
|
09:35
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