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وزير الدفاع الأميركي: الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية ستذهب إلى أوكرانيا بشكل مستمر أسبوعا بعد أسبوع (الشرق)

Lebanon 24
20-05-2024 | 09:35
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