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الجيش الأوكراني يقول إنه "يعترض القوات الروسية بالقرب من بيلوهوريفكا في منطقة لوجانسك شرق أوكرانيا" (الشرق)
Lebanon 24
20-05-2024
|
10:38
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