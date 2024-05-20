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إذاعة الجيش الإسرائيلي: قوات الجيش الاسرائيلي تقدمت في عمق رفح وأصبحت في "حي البرازيل" واحتلت ثلثي "محور فيلاديلفيا" (سكاي نيوز)

Lebanon 24
20-05-2024 | 11:31
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