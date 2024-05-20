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البعثة الأممية الصينية: بكين لم تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع في أوكرانيا ولن تساهم في إطالة أمد الأزمة (الشرق)

Lebanon 24
20-05-2024 | 11:54
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