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زيلنسكي: القرارات الغربية بإرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا متأخرة بنحو سنة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
20-05-2024 | 12:16
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