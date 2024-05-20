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بلينكن: قرار الجنائية الدولية قد يقوض جهود التوصل لاتفاق رهائن ووقف إطلاق النار في غزة (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
20-05-2024 | 12:42
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