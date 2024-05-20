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نتنياهو: أتعهد بأن أي ضغط أو قرار بأي محفل لن يمنعنا من ضرب الذين يسعون لتدميرنا (الحدث)

Lebanon 24
20-05-2024 | 13:04
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