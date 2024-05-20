Advertisement

أخبار عاجلة

"الشرق" عن هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو قال لفريق التفاوض "أنتم لا تعرفون كيف تفاوضون"

Lebanon 24
20-05-2024 | 14:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: غالانت قال لنتنياهو "الصفقة جيدة ويجب الموافقة عليها"
lebanon 24
21/05/2024 03:47:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"سبوتنيك" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: مواجهة صعبة بين نتنياهو والوزيرين في مجلس الحرب غانتس وأيزنكوت بشأن صفقة الرهائن
lebanon 24
21/05/2024 03:47:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: نتنياهو يُهاجم المستشارة القانونية ويتّهمها بمحاولة تفكيك الحكومة
lebanon 24
21/05/2024 03:47:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع غدا في ضوء تعثر مفاوضات تبادل الأسرى واتساع العمليات العسكرية في رفح
lebanon 24
21/05/2024 03:47:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:03 | 2024-05-20
18:57 | 2024-05-20
18:44 | 2024-05-20
18:33 | 2024-05-20
18:31 | 2024-05-20
18:29 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24