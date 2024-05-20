Advertisement

أخبار عاجلة

سوليفان ناقش مع المسؤولين الفلسطينيين جدول أعمال الإصلاح الخاص بالحكومة الفلسطينية الجديدة (رويترز)

Lebanon 24
20-05-2024 | 15:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: سوليفان أطلع نتنياهو على اجتماعاته بالسعودية والإمكانات التي يمكن أن تتاح حاليا لإسرائيل والفلسطينيين
lebanon 24
21/05/2024 03:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: أؤكد مجددا تمسك مصر بموقفها الثابت في رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين
lebanon 24
21/05/2024 03:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: نرفض تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين
lebanon 24
21/05/2024 03:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قمة عربية تنعقد في البحرين اليوم... ظروف استثنائية ومواضيع ساخنة على جدول الأعمال
lebanon 24
21/05/2024 03:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:03 | 2024-05-20
18:57 | 2024-05-20
18:44 | 2024-05-20
18:33 | 2024-05-20
18:31 | 2024-05-20
18:29 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24