Advertisement

أخبار عاجلة

زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي: طلب الجنائية الدولية اعتقال قادة إسرائيليين "مخجل وغير ملزم" (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
20-05-2024 | 15:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف علّقت "حماس" على طلب الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقّ 3 من قادتها؟
lebanon 24
21/05/2024 03:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد يصف إعلان "الجنائية الدولية" بشأن أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت بـ"الكارثة" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/05/2024 03:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
على خلفية استشهاد آلاف الفلسطينيين.. ضغوط على الجنائية الدولية بهدف "اعتقال قادة إسرائيل"
lebanon 24
21/05/2024 03:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": إسرائيل حذّرت واشنطن من خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين
lebanon 24
21/05/2024 03:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:03 | 2024-05-20
18:57 | 2024-05-20
18:44 | 2024-05-20
18:33 | 2024-05-20
18:31 | 2024-05-20
18:29 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24