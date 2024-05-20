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الأمم المتحدة: نحذر من مخاطر تصعيد التوترات الإقليمية بسبب الفشل في التوصل لوقف النار في غزة (الشرق)

Lebanon 24
20-05-2024 | 16:40
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