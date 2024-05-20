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"حزب الله" ينعى الشهيد قاسم عفيف سقلاوي إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في منطقة المنصوري - جنوب لبنان

Lebanon 24
20-05-2024 | 16:56
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