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المبعوث الأميركي إلى اليمن: واشنطن تدعم السلام الدائم والشامل في اليمن وتحث على العودة السريعة لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة

Lebanon 24
20-05-2024 | 17:13
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