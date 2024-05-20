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قوات الاحتلال تشنّ حملة دهم واعتقالات في بلدة سنجل شمال رام الله في الضفة الغربية

Lebanon 24
20-05-2024 | 17:21
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