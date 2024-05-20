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ممثلة اليابان لدى مجلس الأمن: يروعنا أنباء نزوح أكثر من 800 ألف فلسطيني من رفح إثر العملية الإسرائيلية المرفوضة من المجتمع الدولي

Lebanon 24
20-05-2024 | 17:26
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