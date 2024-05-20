Advertisement

أخبار عاجلة

واشنطن بوست: مسؤولون أميركيون يعتقدون أن مفاوضات التهدئة في غزة قد تستأنف خلال الأسبوع الحالي

Lebanon 24
20-05-2024 | 23:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤولون أميركيون: واشنطن تأمل الإبقاء على بعض قواتها في النيجر رغم محادثات الانسحاب (العربية)
lebanon 24
21/05/2024 10:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي ان ان": مفاوضات التهدئة في غزة تستمر هذا الأسبوع ويأمل الإسرائيليون أن تؤدي أوامر إخلاء شرق رفح إلى الضغط على "حماس" لتغيير موقفها
lebanon 24
21/05/2024 10:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤول مطلع على المحادثات: مدير CIA توجه إلى قطر لمنع المفاوضات بين إسرائيل وحماس من الانهيار
lebanon 24
21/05/2024 10:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: المسؤولون الأميركيون أكدوا دعم واشنطن لتحديث الأسطول الأردني من طائرات F16
lebanon 24
21/05/2024 10:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:19 | 2024-05-21
03:05 | 2024-05-21
03:00 | 2024-05-21
02:49 | 2024-05-21
02:39 | 2024-05-21
02:39 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24