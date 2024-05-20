Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
20-05-2024 | 23:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من لواء "جفعاتي" صباح اليوم بجروح خطيرة خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة
lebanon 24
21/05/2024 10:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة أحد جنود وحدة النخبة في سلاح الجو بجروح خطيرة في اشتباكات شمال قطاع غزة أمس
lebanon 24
21/05/2024 10:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة نتيجة دهسهم بمركبة في حيفا
lebanon 24
21/05/2024 10:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح متوسطة في رفح
lebanon 24
21/05/2024 10:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:19 | 2024-05-21
03:05 | 2024-05-21
03:00 | 2024-05-21
02:49 | 2024-05-21
02:39 | 2024-05-21
02:39 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24