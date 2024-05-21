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وزارة الصحة الفلسطينية: 5 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين بينها 3 حالات خطيرة

Lebanon 24
21-05-2024 | 01:35
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