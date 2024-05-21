Advertisement

أخبار عاجلة

خامنئي: دعوتنا العامة للضمير الحي في كل العالم هي النظر إلى التجارب الفاشلة للأنظمة التي تدعي العدالة والحرية بعيداً عن القيم المعنوية الدينية

Lebanon 24
21-05-2024 | 01:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطة موظفي الإدارة العامة: لإقرار مبدأ العدالة والمساواة بين كل فئات الموظفين
lebanon 24
21/05/2024 10:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: أوجه نداء صادقا للمجتمع الدولي بأن ثقة شعوب العالم بالعدالة تهتز
lebanon 24
21/05/2024 10:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: يجب الأخذ في عين الاعتبار مذكرة التفاهم الموقعة في 9-9-2003 بين المديرية العامة للأمن العام والمفوضية والتي ورد فيها انه لا يمكن اعتبار السوريين في لبنان لاجئين
lebanon 24
21/05/2024 10:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هذا الدعم الاوروبي هو للخدمات الأساسية التي تقدمها المفوضية الى المؤسسات الحكومية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والمياه والصحة وعلى سبيل المثال من خلال انشاء مراكز التنمية الاجتماعية والمدارس العامة ومؤسسات المياه
lebanon 24
21/05/2024 10:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:22 | 2024-05-21
03:19 | 2024-05-21
03:05 | 2024-05-21
03:00 | 2024-05-21
02:49 | 2024-05-21
02:39 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24