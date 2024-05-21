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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في جنين إلى 5 إضافة إلى 10 جرحى بينهم 3 بحالة خطيرة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
21-05-2024 | 02:17
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