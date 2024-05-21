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الرئيس الإسرائيلي: التطبيع مع السعودية خطوة يمكن أن تحدث تغييرا جذريا هائلا وتشكل انتصارا على "إمبراطورية الشر"

Lebanon 24
21-05-2024 | 02:49
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