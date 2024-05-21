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غالانت تعليقا على طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين: دولتنا ليست طرفا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها

Lebanon 24
21-05-2024 | 04:18
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