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القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر سعودي: لن يكون هناك تطبيع بدون ضمانات حقيقية لحل الدولتين

Lebanon 24
21-05-2024 | 04:19
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