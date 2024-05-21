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إذاعة الجيش الإسرائيلي: المقترح الأميركي ينص على أن تعلن الحكومة الاسرائيلية أنها تعمل لخلق أفق سياسي لحل الدولتين

Lebanon 24
21-05-2024 | 04:35
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