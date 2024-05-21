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مسؤول فلسطيني: سوليفان طالب بضرورة وجود إصلاحات جدية في السلطة الفلسطينية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
21-05-2024 | 04:53
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