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وزير خارجية الأردن: لا دولة فوق القانون وعلى من ارتكب جرائم حرب مواجهة العدالة (العربية)

Lebanon 24
21-05-2024 | 05:05
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