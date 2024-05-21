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منظمة الصحة العالمية: أكثر من 14 ألف شخص نزحوا من منطقة المعارك في "خاركيف" شرق أوكرانيا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
21-05-2024 | 05:33
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