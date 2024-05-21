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هيئة البث الإسرائيلية: سوليفان يشعر بخيبة أمل بعد لقائه مع نتنياهو ويرى أنه لا خطة لدى إسرائيل لإنهاء الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
21-05-2024 | 05:35
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