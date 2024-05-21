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بن غفير: احتلال قطاع غزة بشكل كامل والسيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه ليس كافيا بل الأهم هو تشجيع الفلسطينيين على الهجرة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
21-05-2024 | 06:09
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