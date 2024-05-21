Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم يعلن إقامة مباراة المنتخب الوطني للسيدات ضد إسرائيل بدون جماهير بعد مشاورات مخابراتية وأمنية (الحرة)

Lebanon 24
21-05-2024 | 07:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن إقامة "غرفة حرب خاصة" للرد على قرارات المحكمة الجنائية الدولية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/05/2024 15:44:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معلقا على تهديدات داعش: مباريات دوري الأبطال ستقام في موعدها (العربية)
lebanon 24
21/05/2024 15:44:46 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة إسرائيلية تطلق النيران على منازل الفلسطينيين في مخيم جباليا (الحرة)
lebanon 24
21/05/2024 15:44:46 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر سعودي: لن يكون هناك تطبيع بدون ضمانات حقيقية لحل الدولتين
lebanon 24
21/05/2024 15:44:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:40 | 2024-05-21
08:24 | 2024-05-21
08:13 | 2024-05-21
08:08 | 2024-05-21
07:52 | 2024-05-21
07:51 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24