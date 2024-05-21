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إسبانيا تسحب "نهائيا" سفيرتها لدى الأرجنتين بسبب تصريحات للرئيس الأرجنتيني (الجزيرة)
Lebanon 24
21-05-2024
|
07:37
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