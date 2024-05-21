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النائب سجيع عطية بعد لقاء كتلة الإعتدال السفير المصري لـ"الجديد": هناك إمكانية لعقد جلسة تمهيدية لانتخاب رئيس للجمهورية على خلاف جلسة الهبة الأوروبية

Lebanon 24
21-05-2024 | 07:45
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