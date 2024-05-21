حزب الله: استهدفنا نقطة ‏تموضع واستقرار لجنود العدو في موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‏موجّه وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها

Lebanon 24