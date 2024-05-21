ناطق باسم الحكومة الإسرائيلية: ندعو الدول إلى الإعلان بأنها لن تنفّذ أي أوامر توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين (سكاي نيوز)

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