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وزارة الاتصالات الإسرائيلية: صادرنا معدات تصوير وبث لوكالة أسوشيتد برس في سديروت كانت الجزيرة تستخدم بثها (الجزيرة)

Lebanon 24
21-05-2024 | 09:00
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