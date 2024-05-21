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أسوشيتد برس: نشجب إجراءات الحكومة الإسرائيلية وقف بثنا الحي الذي يظهر الوضع في غزة والاستيلاء على معداتنا

Lebanon 24
21-05-2024 | 09:04
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