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وزارة الدفاع الروسية: سيتم تسليح صواريخ من طراز "كنزال" برؤوس حربية من نوع خاص خلال المناورات (سكاي نيوز)
Lebanon 24
21-05-2024
|
10:42
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