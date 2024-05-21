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الأونروا: تم تعليق توزيع المواد الغذائية في رفح بسبب نقص الإمدادات وانعدام الأمن (العربي)

Lebanon 24
21-05-2024 | 10:49
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