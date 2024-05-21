Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: قرار وزير الاتصالات وقف بث وكالة أسوشيتد برس هو ضرب من الجنون (الحرة)

Lebanon 24
21-05-2024 | 10:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الاتصالات الإسرائيلية: صادرنا معدات تصوير وبث لوكالة أسوشيتد برس في سديروت كانت الجزيرة تستخدم بثها (الجزيرة)
lebanon 24
21/05/2024 20:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: على الحكومة أن تستقيل بدلا من انتقاد الجيش ورئيس الأركان
lebanon 24
21/05/2024 20:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: ناقشت مع وزير الخارجية الأميركي الحاجة إلى التوصل إلى حل في غزة لإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
21/05/2024 20:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إرنا الإيرانية: اجتماع عاجل للحكومة بعد التأكد من مقتل الرئيس ووزير خارجيته
lebanon 24
21/05/2024 20:15:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:07 | 2024-05-21
13:04 | 2024-05-21
13:03 | 2024-05-21
12:57 | 2024-05-21
12:57 | 2024-05-21
12:38 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24