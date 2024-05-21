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بلينكن: هناك حاجة إلى قيادة الولايات المتحدة لمعالجة الأزمات الإنسانية في غزة وأماكن أخرى في العالم

Lebanon 24
21-05-2024 | 11:02
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