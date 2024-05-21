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بلينكن: إدارة بايدن مستعدّة للعمل مع الكونغرس للردّ على مدعي الجنائية الدولية بشأن إسرائيل

Lebanon 24
21-05-2024 | 11:16
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