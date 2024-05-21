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رئيس الأركان الإسرائيلي من جباليا: مستعدون لعمليات خطيرة ومعقدة لاستعادة المحتجزين

Lebanon 24
21-05-2024 | 13:51
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