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وزير المالية الإسرائيلية: خصصنا 14 مليار شيكل لإعادة إعمار ومضاعفة الاستيطان في غلاف غزة

Lebanon 24
21-05-2024 | 16:16
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