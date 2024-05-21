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نتنياهو ل"سي إن إن": آمل أن تفهم مصر أننا لن نوافق على إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس

Lebanon 24
21-05-2024 | 17:06
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