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أخبار عاجلة
مصدر مطلع ل"رويترز": الحكومة الأيرلندية ستعلن اعترافها بدولة فلسطينية
Lebanon 24
21-05-2024
|
17:42
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