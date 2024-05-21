Advertisement

أخبار عاجلة

10 شهداء على الأقل وعدد من المصابين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة نوفل في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

Lebanon 24
21-05-2024 | 19:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
3 شهداء على الأقل في استهداف طائرات الاحتلال منزلا سكنيا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة (العربي)
lebanon 24
22/05/2024 08:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيدان وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على خيمة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة
lebanon 24
22/05/2024 08:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى شهداء الأقصى للعربي: استقبلنا 6 شهداء و10 جرحى جراء استهدافات الاحتلال لوسط القطاع منذ صباح اليوم
lebanon 24
22/05/2024 08:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة الكردي في حي الجنينة شرق رفح (الميادين)
lebanon 24
22/05/2024 08:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:27 | 2024-05-22
01:25 | 2024-05-22
01:24 | 2024-05-22
01:19 | 2024-05-22
01:06 | 2024-05-22
23:24 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24